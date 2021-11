'Dit is dé reden voor het vertrek van Tim Matthys bij de Buffalo's'

De deal is nog niet helemaal rond, maar Tim Matthys verlaat KAA Gent voor RSC Anderlecht. De reden voor zijn vertrek in de Ghelamco Arena is echter pijnlijk.

Sinds de komst van Peter Verbeke - de sportief directeur van RSC Anderlecht werkte bij KAA Gent samen met Tim Matthys - heeft de paars-witte scoutingcel een enorme upgrade gekregen. De kans is héél groot dat Matthys de volgende aanwinst zal worden. Het Laatste Nieuws weet dat het inmiddels zeker is dat Matthys zal vertrekken in de Ghelamco Arena. De reden is pijnlijk: de voormalige flankaanvaller kan er niet mee om dat de inbreng van de scoutingcel bij de Buffalo’s onbestaande is. Het is geen geheim dat het management steevast samenwerkt met enkele makelaars.