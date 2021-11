"Doodzonde dat hij persona non grata is bij de Rode Duivels"

Radja Nainggolan heeft zich opnieuw helemaal in de harten gespeeld van Antwerp en zijn fans. En met onder meer Tielemans out bij de Rode Duivels is dat dus zonde.

Zelf was hij in Extra Time duidelijk: de deur van de Rode Duivels is voor hem definitief dicht. Zelfs als er een nieuwe bondscoach zou komen.

Vuur

De focus ligt op Antwerp, niet langer op de Belgische nationale ploeg. "Doodzonde dat hij persona non grata is voor de Rode Duivels", aldus camps in zijn column in Het Laatste Nieuws.

"Hij is nog steeds een speler die een elftal kan dragen. Dat bewees hij bij Antwerp tegen Anderlecht. Hij bracht vuur in de wedstrijd en heerste op het middenveld."