Geen De Ketelaere, Zirkzee of Lang, maar deze vijf spelers Pro Leaguespelers trapten het meest op doel

De Jupiler Pro League is veertien speeldagen ver en Union staat verrassend aan de kop van het klassement. Ook in de top 5 van spelers die het meeste op doel trapten is Union goed vertegenwoordigd... .

In de top vijf van spelers die het meeste schoten op doel losten zien we geen namen als Charles De Ketelaere, Noa Lang of Joshua Zirkzee. Het moet ons wel niet verbazen dat Paul Onuachu de lijst aanvoert. De topschutter van vorig seizoen loste dit seizoen al 24 schoten binnen het kader en maakte al tien doelpunten. Daarmee staat de spits van Genk momenteel op een gedeelde tweede plaats in het topschuttersklassement van onze competitie. Enkel Michael Frey van Antwerp doet beter met veertien doelpunten. Hij staat ook tweedes in de lijst van meeste schoten op doel. De 27-jarige Zwitser loste 23 schoten op doel.

Michael Frey moet die tweede plaats wel delen met nog twee andere spelers. Smail Prevljak van KAS Eupen en Deniz Undav van Union schoten beide ook 23 keer op doel. De vijfde in de stand met meeste schoten binnen het kader is de spitsbroer van Undav, namelijk Dante Vanzeir. Het koningskoppel van de koploper in de Jupiler Pro League is aan een geweldig seizoen bezig en dat tonen ze dus ook in dit lijstje.