Aleksandar Radovanovic vertelt details over zijn transfer richting KV Kortrijk

Aleksandar Radovanovic kwam in januari 2021 op het einde van de wintermercato nog over van Charleroi naar Kortrijk.

Radovanovic valt meteen met de deur in huis. “Ik zal eerlijk zijn: vooreerst omdat het contract beter was”, zegt Rado op de website van de KVK. “Ja, ik praatte eerst in Charleroi. Ik had een heel goed gesprek met de coach, Karim Belhocine was dat, jawel. We bleken dezelfde mentaliteit en dezelfde motivatie te hebben.”

Op een ander niveau werkte het niet. “Maar met de directie voelde ik niet dezelfde klik. Als je in een nieuwe club komt, moet je meteen enthousiast zijn en dat was ik niet. Ik stapte in de auto en mijn vrouw vroeg of het getekend was. Ik zei neen.”

Hij reed meteen door naar Kortrijk. “Ik had tevoren een telefoon gekregen van KV Kortrijk met de vraag of ik ook nog met hen wou komen praten. Ik startte de wagen en reed twee uur naar Kortrijk. We reden door het stadscentrum en we zeiden tegen elkaar ‘Hoe mooi is dit hier!’”

Uiteindelijk was het ook sportief een goede keuze. “Ik heb met Rik Foulon gepraat en ik voelde meteen een eerlijke interesse. Ik praatte ook met de coach, Yves Vanderhaeghe, en ook dat voelde goed aan. Mijn vrouw was tijdens de afspraak in de stad gebleven en wat zij daarvan vond, maakte mij zo blij dat ik meteen toezegde. Want ook dat was voor mij belangrijk. Alles was top hier in Kortrijk.”