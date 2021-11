Antwerp klopt Lierse Kempenzonen in oefenduel

Antwerp en Lierse Kempenzonen speelden op De Bosuil vandaag een oefenwedstrijd. De 'Great Old' nam vlot de maat van de Lierenaars.

Zowel in de Jupiler Pro League als in 1B is er dit weekend geen competitievoetbal omwille van de interlandbreak. Het perfecte moment om een aantal spelers wat extra minuten te geven en beloften in te passen. Dit was dan ook hetgeen wat Antwerp deed.

Het won van Lierse Kempenzonen met een mix van A-kern spelers en beloften met 4-1. Eggestein scoorde tweemaal en de andere twee doelpunten werden gemaakt door beloften Vilsaint en Lausberg. Voor Lierse Kempenzonen vond Stallone Limbombe (ex-Antwerp) het net.