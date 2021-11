Vincent Mannaert moet door het stof na nieuwe veroordeling voor dronken rijden: "Beschaamd" en "Hypocriet"

Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, heeft een veroordeling voor dronken rijden met vluchtmisdrijf opgelopen.

In november van vorig jaar was hij betrokken bij een kettingbotsing, waarbij ook één gewonde viel. Na excuses pleegde hij vluchtmisdrijf.

Het is niet de eerste keer dat hij in een ongeval terechtkomt en dus was de straf van de rechter volgens HLN hoog: 8000 euro boete, vijftien maanden rijverbod en drie jaar een alcoholslot op de wagen.

Diverse supporters uit blauw-zwart, maar zeker en vooral uit andere hoeken, hebben het gedrag van Mannaert enorm veroordeeld.

