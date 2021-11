Nederlander wordt voor eerste keer speler van de maand bij Club Brugge

Zijn periode bij Club Brugge is voorlopig eentje met ups en downs, maar Bas Dost heeft wel een eerste individuele prijs te pakken bij blauw-zwart.

De Nederlandse spits is namelijk uitgeroepen tot beste speler van de maand oktober. Dost kreeg in oktober wel wat speelminuten in competitie en beker en bedankte Clement voor het vertrouwen.

Dost kwam in de wintermercato van vorig seizoen aan in Brugge en miste zijn start niet. Hij scoorde meteen in 4 opeenvolgende wedstrijden en was goed voor 5 doelpunten en 1 assist in 6 wedstrijden. Daarna deemsterde hij wat weg.

Ook dit seizoen begon niet goed voor Dost. Scoren lukte moeilijk en het koningskoppel De Ketelaere-Lang zorgde ervoor dat de Nederlander meer op de bank moest plaatsnemen dan hem lief was.

In de beker mocht hij echter opnieuw starten tegen Deinze en hij bedankte met twee doelpunten. Het weekend erna tegen STVV was hij opnieuw belangrijk met twee doelpunten. Die 4 doelpunten in 2 wedstrijden bezorgen hem de trofee op voor speler van de maand oktober.