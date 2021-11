🎥 Leuvenaar valt in de prijzen met het doelpunt van de maand oktober in de Jupiler Pro League

Xavier Mercier van OH Leuven valt in de prijzen. De technisch begaafde middenvelder wint het doelpunt van de maand Oktober in de Jupiler Pro League.

Al een aantal seizoenen kunnen we genieten van het technisch begaafd voetbal van Xavier Mercier. Een individuele prijs (Gouden Schoen of Profvoetballer van het Jaar) heeft hem dit nog niet opgeleverd maar een doelpunt van de maand wel.

Zijn doelpunt vanop afstand in het gelijkspel tegen Standard Luik werd bekroond tot het doelpunt van de maand oktober in de Jupiler Pro League. Geniet hieronder nog even van de wondermooie trap.