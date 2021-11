Jonge doelman van Anderlecht kan transfer maken naar de Franse Ligue 2

Naim Van Attenhoven moet zijn debuut maken in de hoofdmacht van Anderlecht nog maken, maar toch kan hij al rekenen op interesse van een aantal Franse clubs.

Het Franse FootMercato weet dat Anderlechtdoelman, Naim Van Attenhoven, op flink wat interesse kan rekenen van een aantal Franse clubs uit Ligue 2. De nog steeds maar 18-jarige doelman heeft zijn debuut nog niet gemaakt bij Anderlecht maar toch staan al een aantal clubs aan zijn mouw te trekken.

Momenteel moet hij nog niet direct rekenen op speelminuten, want hij is pas 5de doelman in de pikorde bij de ploeg van Vincent Kompany. Sinds de zomer van 2020 is hij actief bij Anderlecht voordien kwam hij voor een resem Belgische clubs uit zoals FC Brussels, KV Mechelen, OHL, Sporting Charleroi en Standard. Een buitenlands avontuur is hem alvast niet vreemd want hij speelde ook in de jeugd voor PSV Eindhoven.