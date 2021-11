🎥 WK-droom van Hugo Broos en Zuid-Afrika aan diggelen door deze imaginaire strafschopovertreding

Zuid-Afrika had zondag aan een gelijkspel tegen Ghana voldoende om zich te kwalificeren voor de volgende kwalificatieronde van het WK in Qatar. Het mocht niet zijn voor Hugo Broos. Bafana Bafana ging in Ghana met het kleinste verschil onderuit, na een wel heel discutabele fase.

Iets voorbij het halfuur zag de ref als enige in het hele stadion een strafschopovertreding van De Reuck. Er was geen VAR aanwezig, waardoor Andre Ayew het geschenkje maar wat graag in ontvangst nam. Het bleek meteen het enige doelpunt van de wedstrijd. HT Ghana ahead. How's this a penalty? JOKE. #GHARSA pic.twitter.com/jNr1ahIKOn — _vusani10 (@VusaniM10) November 14, 2021 1-0, rigore di Andrè Ayew, alla fine del primo tempo di #Ghana-#Sudafrica ultimo match del gruppo G di qualificazione ai Mondiali (chi vince il girone va agli spareggi tra le vincenti dei 10 gruppi). Se il Ghana vince passa, altrimenti passano i Bafana Bafana. pic.twitter.com/xD4IlGNRSR — Tunnel (@TunnelPodcast) November 14, 2021 Ghana en Zuid-Afrika eindigen met gelijk aantal punten en hetzelfde doelpuntensaldo aan de leiding in hun groep. Ghana scoorde echter één doelpunt meer, waardoor zij zich kwalificeren voor de barrages voor het WK in Qatar. Voor Hugo Broos en Zuid-Afrika moeten hun WK-droom na deze discutabele fase voor enkele jaren opbergen. How was that a penalty? Disgrace @CAF_Online — Steven Pienaar (@therealstevenpi) November 14, 2021