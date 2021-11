Wat is de precieze rol van Bloom in het Dudenpark? "Tony heeft iedereen uit zijn omgeving gevraagd om hem niet te feliciteren als Union wint"

Union SG scheert hoge toppen. De promovendus is goed op weg om zich te verzekeren van een plaats in play-off 1. Maar wat is de rol van Tony Bloom nu eigenlijk?

Tony Bloom is niet alleen de eigenaar van Brighton & Hove Albion - hij omschrijft het zelf als zijn boyhood club - maar ook Union SG zit in zijn portefeuille. Al moet het gezegd: het is onbegonnen werk om hem te spotten in België. “Het klopt dat Bloom een passieve investeerder is”, aldus voorzitter Alex Muzio in Het Laatste Nieuws. “Zo is hij niet betrokken bij de beslissingen van de directie. Maar hij blijft wel de grootste aandeelhouder van de club.” Weet je: voor Tony Bloom zijn er te weinig uren in een week. Het is onmogelijk voor hem om actief bezig te zijn met Brighton én Union De Brit - Bloom vergaarde zijn fortuin in de wereld van gokken en sportweddenschappen - is er echter wél mee bezig. “Tony bekijkt elke wedstrijd. Hetzij live, hetzij uitgesteld op televisie. Hij wil de uitslag niet op voorhand weten.” “Tony heeft iedereen uit zijn omgeving gevraagd om hem niet te feliciteren als Union wint”, lacht Muzio. “Het wil het met zijn eigen ogen zien. Weet je: voor Bloom zijn er te weinig uren in een week. Het is onmogelijk voor hem om actief bezig te zijn met Brighton én Union.”