Club Brugge aanwinst wil de lat elk jaar hoger leggen

Komende winter mag Club Brugge Tajon Buchanan verwelkomen. De Canadees kijkt uit om de volgende stap te zetten in zijn carrière.

In de Amerikaanse competitie bleef de Canadees ook na het beklinken van zijn transfer gewoon wervelen. Het leverde hem een nominatie op om verkozen te worden tot Beste Belofte in de MLS, terwijl hij met zijn club nog steeds in de running is voor de titel. Met de nationale ploeg van zijn land ligt hij dan weer op koers om zich te plaatsen voor het WK van 2022.



Die lijn wil Buchanan straks in Brugge gewoon doortrekken. Club moet voor hem geen eindstation zijn. "Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn", verklaart hij aan Goal. "Ik wil opnieuw een grote stap voorwaarts zetten en tonen dat ik nog hogerop kan. Ik probeer elk jaar beter te worden en leg de lat telkens hoger voor mezelf. Naar Brugge gaan en in een Europese competitie spelen - en ook Europees voetbal spelen - wordt groots voor mij."