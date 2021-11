Veel lof voor Hans Vanaken: "Hij zou bij Barcelona moeten spelen"

Hans Vanaken is helemaal tot wasdom aan het komen, zoveel is duidelijk. Bij Club Brugge én nu ook bij de Rode Duivels eist hij meer en meer zijn rol op.

"Je ziet dat zijn status veranderd is. De allure die hij nu bij de Rode Duivels uitstraalt, die was er vroeger niet", is Gert Verheyen duidelijk in Het Nieuwsblad.

Barcelona

Trond Sollied is zelfs nog meer vol lof: "Vanaken zou in Barcelona moeten spelen", aldus de ex-coach van Club Brugge.

"Is Frenkie de Jong dan beter dan Vanaken? Neen. Goals en assists, daarop selecteer je een speler", is Sollied duidelijk.