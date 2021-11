Deniz Undav, topschutter bij Union, kreeg het niet altijd in de schoot geworpen: "Ik stond elke dag om 4 uur op om te gaan werken"

Op zijn 25ste beleeft Deniz Undav een sprookje bij en met Union. De Duitse spits is topschutter van de koploper en bezorgt samen met maatje Dante Vanzeir de defensies van de Jupiler Pro League nachtmerries. Toch liep de carrière van de Duitse krachtpatser niet altijd over rozen.

In GVA vertelt Undav hoe hij op zijn zeventiende naar een Duitse vierdeklasser trok, ver weg van het ouderlijke huis. "Ik speelde er bij de U19 en kreeg 100 euro per maand. Ik vond een job in een fabriek: ik moest acht uur achter een soort lasermachine staan. Erg zwaar werk, erg zware dagen ook."

"Ik stond om vier uur 's ochtends op, nam de bus naar het werk. Na mijn werk stapte ik op de bus naar de training, om 's avonds terug te keren naar huis. Zo ging het twee jaar", aldus Undav.

"Soms had ik de fut niet om te trainen, maar de passie voor voetbal was te groot. Het is me altijd gelukt. Het leven heeft ook zijn moeilijke tijden."