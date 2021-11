'Luciano D'Onofrio werkt zich binnen bij Belgische club'

Voorzitter Patrick Declerck liet begin deze week weten dat Moeskroen op zoek is naar een koper.

Eigenaar Gérard Lopez heeft sinds juli van vorig jaar een meerderheidsaandeel in Moeskroen. Lopez wil zijn aandacht echter verleggen naar Bordeaux, waar hij deze zomer voorzitter werd.

Luciano D’Onofrio had interesse in Eupen, maar daar willen de eigenaars niet echt verkopen. Moeskroen zou volgens Sudpresse wel met D’Onofrio in zee willen gaan.

De eerste gesprekken zouden opgestart zijn door Mbo Mpenza, die veel te danken had aan D’Onofrio en zo de toenadering creëerde. Het aankoopbedrag wordt niet genoemd, maar zou niet hoog liggen aldus de Waalse kranten.

D'Onofrio moest afgelopen zomer plaatsmaken bij Royal Antwerp FC.