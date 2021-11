Eupen blijft opnieuw achter zonder overwinning: "Zitten in hoek waar klappen vallen"

Een eigen doelpunt en een toegekende strafschop die door de VAR werd teruggefloten. Het zat Eupen niet echt mee op het veld van Standard.

Stef Peeters was een van de lichtpuntjes bij Eupen. De middenvelder probeerde ook zelf te scoren voor Eupen maar kon zijn afstandsschoten niet kadreren. "De wedstrijd was in evenwicht tot aan de 40e minuut. We wonnen de duels niet meer. In de tweede helft was er wat te weinig druk van ons en te weinig grote kansen", vertelt Peeters voor de camera bij Eleven Sports.

Eupen kende een fraaie seizoensstart maar moeten het nu al 5 speeldagen doen zonder overwinning. Volgende week biedt er zich met Kortrijk misschien wel een haalbare kaart aan aan De Kehrweg. "We zitten wat in de hoek waar de klappen vallen. Vol blijven werken en hopelijk kunnen we opnieuw met een overwinning aankopen", besluit Peeters.