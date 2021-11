RB Leipzig heeft een handicap opgelopen in de strijd met Club Brugge voor een Europees ticket na nieuwjaar

RB Leipzig mag de komende weken (maanden) niet met supporters spelen. De stijgende coronacijfers in het oosten van Duitsland hebben ervoor gezorgd dat deze maatregel werd opgelegd.

Zo raakte zaterdag bekend dat RB Leipzig de komende weken (of maanden) geen supporters meer mag ontvangen in het stadion. De Duitse club komt woensdag in de Champions League uit tegen Club Brugge, maar doet dat dus wel voor fans in het Jan Breydelstadion. Enkele weken later is het een ander verhaal.

In een cruciaal duel dat kan beslissen over overwintering in Europa kan RB Leipzig op 7 december tegen Manchester City geen beroep doen op de steun van de eigen fans. Zo zal het belangrijke CL-duel afgewerkt moeten worden zonder fans.