Vanhaezebrouck merkt op: "Eerste keer tekenen van egoïsme, dat kan niet!"

AA Gent heeft er opnieuw drie punten bij in de stand. Toch was Hein Vanhaezebrouck niet helemaal onder de indruk van wat zijn team liet zien.

"Ik ben blij met het resultaat", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Maar we hebben dit seizoen al betere wedstrijden gespeeld, veel beter."

Juiste keuzes

"Offensief hebben we in de eerste helft niet gebracht wat we konden, een paar jongens waren onder hun niveau. Na de pauze was er wel een goede reactie."

Het zat de coach ook niet lekker dat er wat individualisme in de groep sloop: "Er waren voor de eerste keer tekenen van egoïsme. Dat ga ik met iedereen bespreken, want dat kan niet. Als er kansen zijn, moet je voor de beste keuze gaan."