Analist weet wie Anderlecht op dit moment heel hard mist

RSC Anderlecht beleeft niet het seizoen dat ze graag zouden beleven en dat heeft voor een stuk ook te maken met de achterhoede.

Anderlecht had gehoopt om in dit stadium van de competitie al heel wat meer punten te hebben. Defensief kan het nog heel veel beter worden.

Volgens Alexandre Teklak is er één pion die Vincent Kompany op dit moment bij paarswit heel hard aan het missen is. Hij heeft het over Hannes Delcroix.

Teklak raadt Kompany een 3-4-2-1 of 3-5-2 aan. “Dit systeem kan functioneren, maar enkel met Delcroix. En zonder diens blessure had Kompany dit kunnen toepassen, want Delcroix zou voor een defensief evenwicht hebben kunnen zorgen aan de linkerkant”, vertelt hij aan La Dernière Heure.