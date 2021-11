KV Mechelen moet mogelijk twee sterkhouders missen tegen Cercle Brugge: "Moeilijker dan Club"

Na de knappe zege tegen Club Brugge staat KV Mechelen zowaar op amper een punt van plaats twee in het klassement. Zaterdag stapt Malinwa de bus op voor de verplaatsing naar Cercle Brugge.

Voor de trip naar Cercle Brugge moet Wouter Vrancken het mogelijk stellen zonder sterkhouders Jordi Vanlerberghe en Rob Schoofs. Dat liet de coach van Malinwa vrijdag in zijn persbabbel weten. Vanlerberghe liep een verrekking in de adductoren op. Hij trainde deze week niet met de groep, weet GvA. "Individueel kon hij wel werken. Hij blijft twijfelachtig, we wachten af hoe hij zich morgen voelt."

"Hetzelfde geldt voor Rob Schoofs", aldus Vrancken. "Hij liep via zijn dochter een griepje op. Vrijdag was hij terug op training, maar hij zag toch nog wat bleekjes. Gelukkig was zijn covid-test negatief. Ze moeten zelf aangeven of ze klaar zijn of niet. Als ze zich niet 100 procent voelen, dan moeten ze eerlijk zijn tegenover zichzelf."

Na een lastige start heeft KV Mechelen zich de voorbije maanden ontpopt als een van de smaakmakers van de competitie. Toch blijft het oppassen voor Cercle Brugge. Wouter Vrancken: "Ik zie bij hen een mentaliteit waar we toch iets tegenover zullen moeten zetten. De wedstrijd tegen Cercle wordt misschien wel moeilijker dan die tegen Club. Ze zijn sterker dan het klassement doet vermoeden. We moeten klaar zijn."