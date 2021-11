Louwagie over 'voetbal als voorbeelddossier' in dossier overheidssteun: "Mensen hebben er hun politiek imago mee opgebouwd"

Het fiscaal gunstregime voor het voetbal gaat op de schop. De clubs zullen 43 miljoen euro extra moeten betalen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. Voor AA Gent komt dat neer op een extra zes miljoen. Michel Louwagie vindt het echter niet eerlijk dat alleen het voetbal wordt aangepakt.

Er zijn immers nog tal van andere sectoren die overheidssteun krijgen, maar voetbal wordt volgens hem gezien als voorbeelddossier. “Akkoord, de sociale voordelen zijn te hoog. Het voetbal zal in totaal 43 miljoen extra betalen, daar hebben we ons akkoord mee verklaard. Maar waarom alleen focussen op het voetbal?", vraagt de sportief directeur van Gent zich af in HLN.

"Omdat wie zijn mond opentrekt over voetbal, meteen de voorpagina haalt. Zo is het ontstaan. Mensen hebben er hun politiek imago mee opgebouwd. Met het dossier Propere Handen heeft het voetbal zichzelf het nekschot gegeven.”

Veel te veel van de staatssteun werd gebruikt om makelaars grote commissies te betalen. “Veel te veel. Ik ben in die 31 jaar altijd vragende partij geweest dat ze de commissie van makelaars zouden vastleggen. Zo eenvoudig blijkt dat niet. De raad van mededinging laat een limiet niet toe. We zitten in een concurrentiële wereld. Waar de makelaar het meest krijgt, gaat hij naartoe.”