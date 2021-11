Cercle-voorzitter Goemaere reageert op ontslag Vanderhaeghe: "Denk echt dat we juiste stappen aan het zetten zijn"

Daags na het ontslag van Yves Vanderhaeghe stelde Cercle Brugge met Dominik Thalhammer maandag zijn nieuwe T1 voor. Op de voorstelling kwam Cercle-voorzitter Vincent Goemaere met een reactie op het ontslag van Vanderhaeghe.

Dat het ontslag er kwam na een zege van Cercle Brugge, was voor Goemaere eenvoudig te verklaren. "Gezien de persoonlijke situatie van Yves werd dit pas gisteren doorgevoerd." Zoals bekend moest Vanderhaeghe vorige week afscheid nemen van zijn vader.

De emoties bij heel wat Cercle-fans en voetballiefhebbers liepen dan ook hoog op. Een vertrek van Vanderhaeghe leek net afgewend door de knappe zege tegen Malinwa. "Ik heb daar begrip voor, Yves blijft een topmens. We hebben veel respect voor hem, maar het puntentotaal is onvoldoende", vertelde Goemaere aan Sporza. "De zeventiende plaats strookt niet met onze ambities. Er zijn geen excuses meer, we moeten punten pakken."

"Deze actie was niet tegen Cercle en zijn fans, maar voor Cercle. Ik heb veel over mijn hoofd gekregen, ik sta dan ook in de frontlinie", aldus de voorzitter van de Vereniging, die het ontslag van Vanderhaeghe steunt. "Ik ga niet volledig akkoord dat alles vanuit Frankrijk georganiseerd wordt. Er is een managementteam ter plaatse gekomen en de beslissing is hier genomen. Ik denk echt dat we de juiste stappen aan het zetten zijn. En ik ben de eerste die predikt dat we stabiliteit en continuïteit nodig hebben. Maar het is meer dan duidelijk dat we nog heel veel werk aan de winkel hebben."