Cercle-icoon Boi begrijpt ontslag Vanderhaeghe niet: "Als ze voor een leeg stadion willen spelen, moeten ze zo verder doen"

Het ontslag van Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge is niet in goede aarde gevallen bij de supporters. Die zijn van plan om hun ongenoegen duidelijk te maken. Al is het de vraag of het Monaco-bestuur zich daar veel van gaat aantrekken: "De supporters hebben niks te zeggen", meent icoon Frederik Boi.

Frederik, het ontslag van Vanderhaeghe kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel na de winst tegen KV Mechelen.

"Ik vind dat zeer spijtig, om het heel licht uit te drukken. Yves was voor mij de link tussen Monaco en de lokale supporters. De reacties spreken ook voor zich. Je moet de sociale media er maar eens op nalezen. Vooral de manier waarop: 's morgens ontslagen en 's avonds was de vervanger er al. Dat hij onder druk stond, was duidelijk. Maar ik heb genoeg matchen gezien om vast te stellen dat er geen gelatenheid was bij de spelers. Paniek misschien omdat Beerschot ineens punten pakte?"

Tja, die vervanger. Een nobele onbekende.

"Ik vind het een rare keuze. Niet omdat hij niets zou kennen van voetbal omdat hij lang in het vrouwenvoetbal zat hé. Maar 't is inderdaad een ferme onbekende. Zouden ze zich bij het bestuur ook zelf in vraag stellen trouwens?"

Een scorende spits had veel kunnen oplossen?

"Ik heb er vorige week nog een discussie over gehad. Ik ken een speler in de lagere reeksen die aan de lopende band scoort. Koop hem in de winterstop en communiceer dat ook al naar de supporters. Iemand die in elke reeks 20-30 doelpunten scoort, zal er in eerste ook wel 15 maken. En dan ben je sowieso gered. Want in mijn tijd wisten we dat er van de 2-3 kansen die we kregen er een paar moesten binnen vallen. Onder Yves kwamen ze aan veel meer kansen, maar de efficiëntie ontbrak. Doelpunten maken dat kan je of kan je niet. Als je er in de lagere reeksen veel scoort, kan je dat in 1A ook."

Je hebt het lijstje van de duurtijd van de laatste acht trainers ook wel gezien?

"Ja, niemand die meer dan een jaar bleef hé. Dan moet je je toch ook eens vragen beginnen stellen. Als ik in mijn job niet verder kijk dan een paar maanden... En dat niemand zich daar vragen bij stelt... De consequenties van degradatie zijn natuurlijk enorm, maar er zijn ook ploegen die niet direct beginnen panikeren en waar het goed uitdraait. Kijk naar OHL."

De supporters pikken het duidelijk niet.

"Ik kreeg gisteren al foto's door van fans die spandoeken gehangen hebben. Maar hoeveel hebben supporters te zeggen in het voetbal? Niets hé. Ik was zo blij dat ze met Yves en Thomas (Buffel, nvdr.) voor een Belgische link gekozen hadden. Twee mannen die toch ook al iets bewezen hebben. Trouwens, ik heb zelf lang genoeg gevoetbald om te zien wanneer het niet meer draait. Met Paul Clement had ik wel het gevoel dat de drive weg was. Met Yves totaal niet."

Zie je het goedkomen?

"Het bestuur heeft een hele slechte beurt gemaakt en ik kan maar hopen voor hen dat het niet tegenslaat. Als ze echt voor een helemaal leeg stadion willen spelen, moeten ze zo verder doen. Een Cercle-supporter is een brave jongen, maar dit kon de druppel zijn die de emmer deed overlopen. Nee, het is al een emmer in een emmer in een andere emmer."

Gaat er versterking komen, denk je? Ze hebben begin dit seizoen al ettelijke miljoenen geïnvesteerd?

"Ja, maar hoe heb je die miljoenen gespendeerd? Dat moet je je ook eens afvragen. Ik zie de trainingen niet, maar ik hoop de technisch directeur wel. Ik hoop dat ze weten wat voor kwaliteit ze hebben. Maar ja, een trainer ontslaan kost minder dan een goeie spits halen hé."