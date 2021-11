John van den Brom blijft op drie fronten mikken: "Elke keer alles of niets"

Racing Genk speelt de achtste finale van de Beker van België tegen Club Brugge. Afgelopen weekend ging Genk nog met 2-3 onderuit tegen de landskampioen.

Van revanchegevoelens is bij Racing Genk en John van den Brom geen sprake. “Ik merk wel dat er veel strijdvaardigheid zit in deze groep en dat zou ik graag op het veld zien”, zei de Genkse trainer op zijn persconferentie.

“Want ik word ‘schijtziek’ van het feit dat wij wedstrijden weggeven die we eigenlijk zouden moeten winnen. We verloren niet van Brugge omdat zij fantastisch waren, want we waren beter. Alleen bleven we andermaal met lege handen achter en dat is heel frustrerend.”

De beker is belangrijk, even belangrijk als al de rest. “Voorlopig ligt er nog niets in de prullenbak, dat klopt. Voor mij is het elke wedstrijd alles of niets hoor, dit is gewoon een hele mooie affiche tegen een concurrent die ook de beker van België kan winnen.”