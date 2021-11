Spaanse, Franse en Engelse interesse (en Ajax en Inter?) in goudhaantje Anderlecht, paars-wit neemt duidelijke stelling in

De transfer van Sergio Gomez is voor RSC Anderlecht een schot in de roos. De Spaanse flankverdediger zal zonder twijfel met winst kunnen verkocht worden. Het opbod kan beginnen, paars-wit is duidelijk.

RSC Anderlecht wist Sergio Gomez voor vier jaar vast te leggen en heeft ondertussen goud in handen met de linksachter. Met vijf goals en zeven assists laat hij momenteel de statistieken zien van een gemiddelde spits en dat vanop de backpositie. Veel interesse Heel wat Spaanse ploegen toonden al interesse, dit weekend klopte ook Marseille al aan voor de Spanjaard. Ook ploegen als Ajax, Manchester United en Internazionale stuurden dit weekend scouts naar Charleroi - Anderlecht, maar paars-wit zou volgens La Dernière Heure niet happig zijn Gomez zomaar te laten vertrekken. En zeker niet deze winter.