Een gebrek aan ambitie? "Dat België geen coaches in topcompetities heeft, is voor mij een mysterie"

Bertrand Crasson legde twee jaar geleden een mooi Europees parcours af met Dudelange, maar traint sinds dit seizoen het Luxemburgse Swift Hespérange. Hij snapt het niet dat Belgische coaches nog niet tot de absolute top zijn geraakt. Een gebrek aan ambitie?

In een interview met Sport/Voetbalmagazine had de voormalige speler van Anderlecht, Bertrand Crasson het onder andere over zijn toekomst in het voetbal. "Ik heb geen carrièreplan in mijn hoofd, ik leef van dag tot dag. Maar in het voetbal blijven is wel mijn prioriteit. Ik heb toch enige ervaring waar ik mensen of clubs kan van laten profiteren". Crasson is een bezige bij en volgt een trainersopleiding, samen met nogal wat bekende namen. "Op dit moment volg ik de cursussen van de Pro League. Dat is één dag per maand, ik hoop mijn licentie eind volgend jaar te hebben. In mijn lichting zitten wel wat bekende namen: Vincent Kompany, Edward Still, Mbaye Leye, Timmy Simons, Karel Geraerts en Carl Hoefkens".

Dat Belgische trainers tot op heden niet doorbreken naar de topcompetities, daar kan Crasson met zijn hoofd niet bij. "In het algemeen blijf ik me erover verbazen dat Belgen zich in het buitenland zo slecht verkopen en zo moeilijk de weg naar andere competities vinden. In Azië ontmoette ik tientallen buitenlandse trainers: Spanjaarden, Serviërs, Nederlanders, maar amper Belgen. Daar moest ik aan denken toen Marc Wilmots onlangs weer een kans kreeg bij een Marokkaanse club. Ik begrijp niet waarom het land dat al een paar jaar op de eerste plaats staat in de FIFA-ranking geen trainer heeft in een Europese topcompetitie. Dat blijft voor mij een mysterie. Ik heb de indruk dat we niet goed netwerken. En dat we niet ambitieus genoeg zijn", besloot hij.