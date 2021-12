Luka Elsner: "We hebben een cruciale week voor de boeg"

Morgenavond neemt Standard het op tegen Beerschot in de achtste finales van de Beker van België.

Luka Elsner zal het zonder sterkhouder Selim Amallah moeten doen morgenavond in de Beker van België. "Hij kreeg een klap op de heup in de wedstrijd tegen Gent en het zal lastig worden om hem fiet te krijgen tegen morgen. Hij zou zondag zijn terug op het veld moeten staan, net zoals Arnaud Bodart. Die laatste hervatte dinsdag de training op het veld met fysiotherapeuten. Het gaat goed, maar het kost een paar trainingen met de bal om zijn goede vorm terug te krijgen. Gavroy is nog steeds afwezig, maar Abdoul Tapsoba is terug fit. Samuel Bastien is opnieuw positief getest op Covid-19 en zal daarom niet aanwezig zijn tegen Beerschot. Ook hem hopen we voor de wedstrijd tegen Charleroi te recupereren", vertelde Luka Elsner op de persconferentie.

"We werden geklopt omdat we niet alles hebben gegeven"

Standard kreeg met het verlies tegen KAA Gent een zware tik uitgedeeld. "We werden geklopt omdat we niet alles hebben gegeven. Het was een ontgoocheling. We hadden al een tijdje niet meer verloren, dus verwacht ik een reactie. Een nederlaag moet iets opleveren. Als je na de pauze zo door elkaar geschud wordt door Gent, verwacht ik dat de groep zowel op donderdag en zondag zal reageren", aldus de Sloveense trainer.

"Ik zal het best mogelijke team opstellen tegen Beerschot"

Morgenavond is het tijd voor de Croky Cup. "We hebben een cruciale week voor de boeg. Ik zal het best mogelijke team opstellen tegen Beerschot. Ze verslaan Genk, dat toont genoeg aan om voorzichtig te zijn. Als Holzhauser de bal raakt, dan gebeuren er dingen. Tegen Zulte Waregem (2-0) waren ze niet echt efficiënt, maar als dat zo is, kunnen ze heel gevaarlijk zijn. Wij zijn wel in staat om ze onder druk te zetten en kansen te creëren. Ik hoop dat iedereen wil winnen en dat we dat ook gewoon kunnen doen", concludeerde Luka Elsner.