Javier Torrente kent het derby-gevoel, maar nog niet dat van in Antwerpen: "Ik hoop wel met publiek, alle signalen die ik opvang zijn fantastisch"

Javier Torrente, coach van Beerschot, heeft al heel wat watertjes doorzwommen. De Argentijn was werkzaam bij Newell's Old Boys, maakte derby's mee in Paraguay, kende de sfeer tussen Marseille en PSG... Maar de Antwerpse derby, daar kijkt hij nu naar uit.

Torrente wou wel met één opmerking beginnen. "Ik hoop echt dat we met publiek mogen spelen. De folklore van deze match mag niet verloren gaan. Als we nu weer stadions gaan sluiten, gaan we terug naar af en dat zou heel spijtig zijn. Zeker voor deze match. Voor ons is die heel belangrijk. Ten eerste voor de sfeer en de spanning die er rond hangt, maar ook omdat we de punten nodig hebben."

Torrente kreeg al veel te horen, maar kijkt ernaar uit om het zelf te beleven. "Als er zo'n wedstrijd op til is, wordt dat met heel veel spanning afgewacht. Heel veel passie ook. Iedereen staat te popelen om zulke matchen te spelen. Alle signalen die ik opvang, tonen aan hoeveel het hier leeft. Ik hoop op een zinderende zondag."

't Is natuurlijk wel de tweede tegen de laatste. "Het is een tegenstander met heel veel kwaliteiten, maar wij zitten nog steeds in een proces dat we elke week beter worden. De match tegen Standard was daar het bewijs van. Als we gewoon onze kansen afwerken, winnen we die match. Als je wint, kan je hier sterk uitkomen. Het zou een ongelooflijke impuls geven. Als je niet wint, is er weer mentaal oplapwerk. Dan moet je de groep weer gemotiveerd naar de volgende match krijgen. Maar... what doesn't kill you, makes you stronger!"