John Van den Brom ziet veel positieve zaken, maar steekt ook de hand in eigen boezem

John Van den Brom ziet vooral heel veel positieve zaken bij zijn spelers en de afgelopen wedstrijden. Toch steekt hij ook de hand in eigen boezem en weet hij dat er zaken beter kunnen.

Op de website van Racing Genk blikt John Van den Brom terug op de zaken die de afgelopen weken fout liepen. Toch ziet hij ook heel veel positieve zaken. "Wij kunnen onze spelers mooie compilaties laten zien van alles wat ze goed doen. En dat is best veel. Maar we kunnen helaas ook compilaties maken van de slechte dingen, van wat fout gaat. We bootsen die situaties ook wel na op training, maar er is nog een groot verschil tussen een training en een wedstrijd met alle omstandigheden die daarbij horen."

Van den Brom steekt de hand ook in eigen boezem. "Wij als staf stellen onszelf ook de vraag wat we anders of beter hadden kunnen doen. Maar de positieve punten van woensdag overheersen, en dan is het niet zo moeilijk om de kopjes van die jongens weer allemaal in dezelfde richting te krijgen. En ik ben blij dat ik in deze drukke periode kan zeggen dat iedereen beschikbaar is."