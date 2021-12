Verhaal van Magallan bij Anderlecht zit er in januari zo goed als zeker op

In de defensie blijft het sukkelen voor Anderlecht. Kompany telt dan ook de dagen of tot Hannes Delcroix opnieuw inzetbaar is.

Volgens Het Nieuwsblad is Hannes Delcroix al opnieuw individueel aan het trainen. Eind deze maand zou hij opnieuw bij de groep aansluiten. Goed nieuws voor Vincent Kompany dus die hem na de winterstop dan opnieuw zou kunnen inzetten. Dat moet Anderlecht normaal meer punten opleveren. De terugkomst van Delcroix is geen goed nieuws voor Lisandro Magallan. Hij werd van Ajax gehuurd, vooral om de afwezigheid van Delcroix op te vangen, maar dat draaide op niet veel soeps uit.