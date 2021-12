Clement wil niet meer over Europees avontuur spreken: "Ik zie geen spelers vertrekken"

Het Europese avontuur zit erop voor Club Brugge. Daar wil coach Philippe Clement dan ook niet meer over spreken.

“Of er nog een evaluatie is geweest van de Europese campagne binnenskamers? Die is afgesloten, daar wil ik het niet meer over hebben”, zegt Philippe Clement op zijn persconferentie.

De concentratie gaat nu helemaal naar de Belgische doelen: competitie én beker. “Die lijn willen we nu verder trekken, want in de competitie zitten we in een positieve vibe.”

De Europese uitschakeling heeft volgens Clement geen invloed op mogelijke transfers van Lang of De Ketelaere. “Dat denk ik niet. Iedereen heeft zin om een nieuwe titel te pakken. Voor veel jongens zou dat de tweede of de derde op rij zijn. De honger is groot. Eventuele transfers in januari zijn dan ook geen item in de groep momenteel.”