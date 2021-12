Jong Noors talent voelt zich in zijn sas bij Cercle: "Belgische competitie net onder top 5 in Europa"

Hij is stil aan zijn opmars bezig in het Belgische voetbal, maar de 21-jarige Jesper Daland is alvast een rots in de branding bij Cercle Brugge.

Daland miste enkel de thuiswedstrijd tegen Anderlecht door een gebroken neus maar was verder altijd titularis bij Cercle, dat zich met een 6/6 op gang heeft getrokken in de Belgische competitie. De vereniging nam hem afgelopen over van IK Start in Noorwegen.

"Als je wil evolueren, moet je stappen zetten", klinkt het bij Daland op de website van Cercle. "Ik ben nog maar 21 maar in het voetbal moet je zeker die stappen zetten. Het gaat er in België alvast een stuk fysieker aan toe dan in Noorwegen. In het begin was het schrikken met de intensiteit", aldus Daland.

Dat Daland voor België koos was voor hem geen moeilijke keuze. "De Belgische competitie staat relatief hoog aangeschreven. Volgens mij staat ze net onder de grote 5 in Europa dus is het een logische stap om het hier te proberen", verklaart hij.

Voorlopig staat Cercle ondanks de 6 op 6 nog op de voorlaatste plaats, te laag volgens de jonge Noor. "Er zit veel kwaliteit in dit team maar de details lieten het vaak afweten. We werken elke dag heel hard maar zijn onvoldoende beloond geweest. We willen nog voor de winterstop wat hoger staan maar er is geen paniek. We weten wat we in onze mars hebben", besluit hij vastberaden.