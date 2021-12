Wordt 'probleem Vormer' steeds groter? "Moet toch frustrerend zijn" en "Normaliteit? Daarvoor moet je niet in voetbal zijn"

Imke Courtois neemt zelden een blad voor de mond. Het is op zondag niet anders deze week. Deze keer gaat het onder meer over Ruud Vormer.

Is er nu wel of niet een probleem met Ruud Vormer bij Club Brugge? Het is een van de hamvragen na de vele bankzitepisodes voor de middenvelder in de Champions League.

Vormer

"Hij hangt het tot op heden nog niet uit en daardoor is er nog geen echt probleem Vormer", meent Imke Courtois in De Zondag.

"Hij blijft een belangrijke schakel voor Club, maar het moet toch frustrerend zijn als je op de bank zit en een 17-jarige wél mag spelen tegen PSG in een belangrijke wedstrijd. Normaliteit? Daarvoor moet je niet in het voetbal zijn", beseft Imke Courtois.