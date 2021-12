Brian Priske was over aantal zaken tevreden tegen Standard, maar: "De eerste helft was helemaal niet goed"

Antwerp heeft het voorbije weekend kostbare punten laten liggen in de Jupiler Pro League. The Great Old speelde 45 minuten met 10 man en verloor uiteindelijk ook met 2-3 van de Rouches.

Opvallend was dat Antwerp beter met tien man speelden dan toen iedereen nog op het veld stond. "Het was een wedstrijd met veel gezichten. De eerste helft vond ik helemaal niet goed. Dan valt de rode kaart bij de rust en we moesten met tien man verder. Dan hebben we een goede mentaliteit getoond en ook de invallers waren gretig", aldus Priske op de persconferentie na de match.

Maar over de eerste helft was de Antwerp-trainer dus niet tevreden. "Het was aanvallend te traag. We hadden wel een paar kansen, maar ook Standard kreeg een grote kans. We moeten nu een aantal zaken meenemen naar de komende weken."

Priske beseft dat ze het na de 2-1 anders hadden moeten doen. "Uiteindelijk wordt het 2-1 met nog tien minuten te gaan, maar we verliezen alsnog en krijgen nog een extra rode kaart. Voetbal duurt 90 minuten + extra tijd en we hadden de wedstrijd moeten dichtgooien. Het is teleurstellend, maar we zullen de dingen nu moeten bekijken", concludeerde de trainer van Antwerp.