Terugkeer naar België voor Vermaelen? Wie kan hem gebruiken en wie heeft nog plaats? Anderlecht doet al lang de ronde

Het nieuws dat Thomas Vermaelen na Nieuwjaar een vrije speler wordt, is nog maar een paar uur oud of de insinuaties over een terugkeer naar België vliegen al in het rond. Al is dat natuurlijk niet zo vergezocht. Vermaelen is op zijn 36ste nog steeds een zeer interessante speler.

De eerste naam die bij iedereen opkomt, is natuurlijk Anderlecht. Vincent Kompany kent Vermaelen heel goed van bij de nationale ploeg. Ze speelden 32 matchen samen, wat natuurlijk nog een pak meer had kunnen zijn indien beiden niet zo veelvuldig geblesseerd waren geweest.

Onlangs zei Vermaelen over een mogelijke transfer naar Anderlecht nog dit in De Morgen: “Ik heb Vince al lang niet meer gesproken. Kijk, ik ben heel flexibel over mijn toekomst. Ik ben niet de persoon die naar buiten gaat brengen of er al aan mijn mouw is getrokken. Ik hou zulke dingen liever binnenskamers. Maar ik hou echt wel met alle scenario's rekening. Voetballen in eigen land geniet niet per se de hoogste prioriteit. Het is geen blinde vlek in mijn carrière die ik wil wegwerken.”

Al is natuurlijk wel de vraag waar hij op dit moment beter zou kunnen zitten dan in België. Waarschijnlijk staan de clubs uit de vijf grotere competities niet meer te springen voor een 36-jarige verdediger. Bij de Belgische topclubs zou hij op en naast het veld wel nog een belangrijke rol kunnen spelen. Zeker met het WK in het achterhoofd zou hij zich nog vijf maanden in de kijker kunnen spelen.

Toen hij naar Japan verhuisde dacht iedereen immers dat zijn niveau er achteruit zou gaan. Vermaelen bewees het tegendeel door bij de Rode Duivels een aantal matchen op heel hoog niveau te spelen. De wedstrijd tegen Portugal op het EK ligt daarbij nog fris in het geheugen.

Anderlecht heeft al Hoedt

Maar of dat bij Anderlecht kan gebeuren, is wel de vraag. Het Nederlandse persbureau ANP linkte hem al aan de Brusselaars in hun nieuwsbericht dat zijn contract bij Kobe Vissel niet verlengd zal worden. Maar de vraag is of paars-wit hem nog kan/wil betalen én of er wel plaats is in de kern. Met Wesley Hoedt hebben ze al een linksvoetige verdediger die gehaald werd om de defensie de komende jaren te leiden.

Daarnaast is er ook nog de linksvoetige Hannes Delcroix, die na Nieuwjaar zijn wederoptreden maakt. Anderlecht heeft ook niet de luxe om een miljoentje per jaar te gaan betalen aan Vermaelen. Antwerp, de stad waar hij geboren is, heeft met Dessoleil slechts één linksvoetige verdediger, maar heeft al heel wat ervaren jongens rondlopen. Gheysens heeft wel echter wel iets met prestigedossiers. Genk zit met al zijn Zuid-Amerikanen en Club zijn kern puilt al uit. Afwachten dus wat het gaat worden.