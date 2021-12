17-jarige test bij Club Brugge, maar waagt nu ook kans in Premier League

De 17-jarige Amerikaan Darren Yapi testte bij Club Brugge, maar ging ook bij Arsenal zijn kans wagen.

Darren Yapi is eigendom van Colorado Rapids. Daar ligt hij nog onder contract tot 2025. Hij zat enkele keren in de selectie, maar speelde vooral bij de B-ploeg in de USL.

Volgens de Amerikaanse journalist Tom Bogert kwam hij stage lopen bij Club Brugge, maar kijkt hij ook veel verder dan dat.

Zo zou de 17-jarige youngster op dit moment meetrainen met Arsenal. Benieuwd of blauwzwart hem richting Jupiler Pro League probeert te halen.