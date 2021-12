🎥 Speler krijgt vreemde rode kaart na scoren van strafschop

Dinamo Zagreb speelde op bezoek bij Instra 1961. De aanvaller nam een valse aanloop, stopte en trapte de penalty in de 89ste minuut in doel.

De scheidsrechter trok een gele kaart en omdat Petkovic al geel gekregen had mocht hij vervroegd naar de kleedkamer trekken.

Petkovic deed dat al verschillende keren in de competitie, maar werd er nog nooit voor gestraft. Zagreb won de match uiteindelijk nog met 0-2.

Strangest sending off ever?! 🥴



Bruno Petkovic got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! 😠pic.twitter.com/laVIbgmU24