Officieel: dit is de rolverdeling bij Zulte Waregem na ontslag Francky Dury, plan ermee is duidelijk

Zulte Waregem en Francky Dury gingen op vrijdag definitief uit elkaar. En dus nemen zijn assistenten het over.

Timmy Simons en Davy De fauw waren de twee assistenten van Francky Dury, nu nemen ze beiden samen de scepter over.

Officieel zal Timmy Simons echter de T1 van dienst zijn. Hij zal het dus voor en na de match uitleggen aan de pers. "De verstandhouding tussen ons is goed, we zijn beiden voetbaldieren net als de rest van de staf. We weten wat we aan elkaar hebben", klonk het al.

Geen (extra) assistent

Sterke man Eddy Cordier liet op een persconferentie weten dat het de bedoeling is dat de twee wel degelijk doorgaan en dat ze niet voor een of meerdere weken overnemen.

"Ze hebben een contract van onbepaalde duur. Tot het einde van het seizoen of later? Het is de bedoeling om met hen verder te doen", klonk het. "Er komt geen nieuwe extra assistent, er is veel knowhow binnen de staf."