Hans Vanaken hinkt op twee gedachten na beladen Club-Anderlecht: "Uiteindelijk moet je blij zijn met een punt"

Club Brugge stond lange tijd 1-0 voor tegen Anderlecht maar vergat om het helemaal af te maken. In de tweede helft gingen de bezoekers op en over Club. Niet toevallig Hans Vanaken sleepte nog een puntje uit de brand voor blauw-zwart.

Vanaken was eerlijk in zijn analyse na de wedstrijd en zag dat de bezoekers vanaf de aftrap naar voor gingen. "Die eerste tien minuten waren ze beter maar daarna nemen we over van hen. Dan komt er dat fantastische doelpunt met De Ketelaere en Lang en hebben we genoeg kansen om de wedstrijd helemaal op slot te doen", klinkt het.

© photonews

Toch lukt het Club niet om dat tweede doelpunt te maken en komt Anderlecht terug in de wedstrijd. "We hadden verwacht dat ze meer zouden drukken en kregen dan wel ruimte om te counteren, maar kwamen er te weinig uit. Ze scoren dan twee keer snel na elkaar en achteraf bekeken moet je opgelucht zijn dat je nog gelijkspeelt", aldus een eerlijke Vanaken.

Rekening houden met Anderlecht

Club Brugge heeft al even de status van absolute topclub in België terwijl Anderlecht de voorbije jaren vooral in opbouw was onder Kompany.

"Het is misschien nog altijd niet het beste Anderlecht van de voorbije 15 jaar maar je ziet dat er weer een lijn in hun spel is gekomen. Ze raken meer op elkaar ingespeeld en het is niet makkelijk om hen te verslaan, dat bewijzen ze zelf ook. Als ze op dit elan kunnen doorgaan, maken ze een grote kans op play off 1", vermoedt Vanaken.