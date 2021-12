Ballenjongen had groot aandeel in de 1-0 van Club Brugge tegen Anderlecht

Club Brugge kon de 1-0 voor een stuk ook toeschrijven aan een alerte ballenjongen die zeer snel een bal aan Vanaken gaf.

Clinton Mata ging op zoek naar de bal waarmee gespeeld werd, maar een alerte ballenjongen gooide snel een nieuw exemplaar richting Hans Vanaken.

Die gooide snel in naar Mata die doorstak naar Noa Lang. De Nederlander gaf een prachtige pass aan Charles De Ketelaere die de 1-0 binnentikte.

“We laten onze ballenjongens nochtans niet met ons mee trainen op het oefencentrum”, zei coach Philippe Clement achteraf aan Het Nieuwsblad. “Het is wel zo dat ik al vijftien jaar de verantwoordelijke van de ballenjongens ken. We hebben er in het verleden weleens over gepraat, maar dat is een hele tijd geleden.”