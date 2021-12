AA Gent als enige Belgische club nog op drie fronten actief: "Standard zal hier alles of niets spelen"

Woensdagavond ontvangt AA Gent in de kwartfinales van de Croky Cup Standard. De Buffalo's zijn het enige Belgische team dat nog op drie fronten actief is. Hein Vanhaezebrouck maakt er een erezaak van om dit minstens tot na Nieuwjaar zo te houden.

Meteen na de gewonnen competitiewedstrijd verschoof de blik alweer naar het belangrijke bekerduel van AA Gent tegen Standard. De wedstrijden blijven zich in een hels tempo opstapelen voor de Buffalo's. "We zitten ondertussen al aan 34 officiële wedstrijden dit seizoen", liet Vanhaezebrouck weten.

"We zijn nog altijd actief op drie fronten, en dat willen we na woensdag ook zo houden. Standard zal hier een beetje of alles of niets komen spelen. Zij zullen alles op de beker zetten om een Europees ticket te behalen, want in de competitie zitten ze niet in de beste situatie", pakte Vanhaezebrouck uit met een understatement.

"Het zal weer heel zwaar worden, gelukkig hebben we deze keer drie dagen tussen de wedstrijden. De voorbije wedstrijden was dat telkens maar twee dagen. Hierdoor moeten we in staat zijn om iets beter te recupereren en een paar jongens frisser op het veld te krijgen", besluit de coach van AA Gent.