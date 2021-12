Top&Flop Essevee, Kortrijk en supporters vs racisme en andere verwijten, STVV en Beerschot

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Essevee leeft op hoop Van een shockeffect gesproken? De eerste match onder de nieuwe T1's De fauw en Simons was er eentje met een scenario van een goedkope romantische kerstkomedie. Eentje waarbij de hoofdrolspelers eerst toch elkaar niet zo leuk vinden, maar met heel veel chemie en een moment van extase aan het einde. Eentje om nooit te vergeten. Kerels onder stoom Die andere ploeg uit Zuid-West-Vlaanderen blijft het dan weer goed doen. Een nieuwe clean sheet, een nieuwe driepunter: het kan niet op bij Kortrijk. © photonews De Kerels staan door een nieuwe zege op een knappe zevende plek en dat op amper vier punten van play-off 1. Zowel voorin als achterin staat er iets. Supporters die zich gedragen Applaus van de Leuvense fans voor de geblesseerde Tapsoba van Standard, een applaus van de Essevee-supporters voor ex-speler Van Hecke, ... Er waren dit weekend heel wat supporters die zich gedroegen en die positief supporterden voor de eigen ploeg en met respect voor de tegenstander. FLOP Supporters die zich niet gedragen Supporters die zich niet gedragen Maar er zijn jammer genoeg ook anno 2021 nog steeds onverlaten die geen respect hebben voor de tegenstanders. Racisme, antisemitisme, de holebigemeenschap schofferen, ... het Belgisch voetbal is aan herbronning toe op alle fronten. Beerschot Heeft Beerschot het opgegeven? Na de korte revival een aantal weken terug is het nu opnieuw veel minder bij De Mannekes. De kloof met de voorlaatste is ondertussen tien punten - al wordt er gedacht aan een driepunter bij Standard. STVV Ook STVV komt stilaan in de gevarenzone terecht, want tegen Gent leverde alweer een teleurstellende prestatie. De Kanaries komen voorlopig niet echt van de grond en zo lijkt het ook na Nieuwjaar nog een moeilijk verhaal te gaan worden.