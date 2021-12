Weldra twee Belgische refs in Categorie 1: UEFA promoveert Leuvenaar

De UEFA heeft Erik Lambrechts gepromoveerd tot scheidsrechter van Categorie 1, het op een na hoogste niveau.

Goed nieuws voor Erik Lambrechts (37). De Leuvenaar wordt door de UEFA vanaf 1 januari gepromoveerd naar Categorie 1. Dat is na de Elite Categorie het tweede hoogste niveau. Lambrechs wordt na Lawrence Visser de tweede Belgische ref in Categorie 1.

Lawrence Visser werd in het begin van het seizoen gepromoveerd en mocht hierdoor in september zijn debuut maken in de Champions League. Visser moest het duel tussen Real Madrid en Sheriff Tiraspol in goede banen leiden.