Geen verrassingen in selectie Anderlecht voor bekerduel: alle spelers die erbij waren tegen Club opnieuw beschikbaar

Vincent Kompany kan voor continuïteit gaan, als hij dat wil. Alle Anderlecht-spelers die er tegen Club bij waren, zijn ook geselecteerd voor de bekerwedstrijd van vanavond tegen KV Kortrijk. Een plek in de halve finales van de beker staat op het spel.

Dan wil je liefst beschikken over alle spelers. Met uitzondering van Delcroix kan trainer Kompany op al zijn spelers rekenen. De achttien namen die uit bij Club Brugge op het wedstrijdblad staan, komen ook in aanmerking voor speelminuten tegen Kortrijk.

Daar zijn dan ook nog de namen van Verbrugge, Kana en Stroeykens aan toegevoegd, geheel volgens de verwachtingen, om zo tot een selectie van 21 spelers te komen. Weinig sportieve zorgen dus voor Anderlecht in aanloop naar zijn kwartfinale in de Beker van België.

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om er een aangename cupmatch van te maken. Anderlecht - Kortrijk is live te volgen op Voetbalkrant, de aftrap is om 18u45. In de competitie eindigde deze affiche ongeveer een maand geleden op 1-1.