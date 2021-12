Club Brugge maakt selectie bekend voor belangrijke Brugse derby

Dit weekend staan in de Jupiler Pro League de laatste wedstrijden van 2021 op het programma in de Belgische competitie. Met Cercle Brugge - Club Brugge krijgen we nog een Brugse derby als afsluiter van 2021.

Club Brugge heeft deze middag haar selectie bekendgemaakt voor de Brugse derby en er zijn weinig verrassingen in terug te vinden. Zo lijkt coach Philippe Clement op al zijn sterkhouders te kunnen rekenen.

Het zal ook nodig zijn, want Cercle Brugge is de laatste weken uitstekend bezig en Club Brugge zelf wil de voorsprong van Union in het klassement niet groter laten worden. U kan de volledige selectie hieronder terugvinden.