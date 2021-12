"Hoop dat Veljkovic foutje maakte in zijn verklaringen" en "Sorry, dan ben je ziek"

2022 zou wel eens een heel boeiend jaar kunnen worden. Gert Verheyen heeft alvast een aantal interessante kerstwensen. Eentje daarvan is gericht richting Dejan Veljkovic. "Misschien heeft hij die fout al gemaakt."

Verheyen heeft geen medelijden met Veljkovic, zoveel is zeker: “Ik wens hem een foutje in zijn verklaringen toe, waardoor zijn status als spijtoptant vervalt. Misschien heeft hij die fout al gemaakt”, aldus Verheyen lachend tegen Het Nieuwsblad.

Alle mensen in het web kozen er zelf voor

“Niet dat ik niet geloof wat hij allemaal zegt, integendeel. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hij sommige mensen wil beschermen en anderen extra door het slijk wil sleuren. Hij komt intelligent en glad over.”

“Alle mensen in zijn web kozen daar zelf voor. Iedereen heeft altijd een keuze, hoe groot de dreiging ook is. Ik snap niet hoe mensen zich hebben laten kennen voor een paar duizend euro. Sorry, dan ben je ziek.”