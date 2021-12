Bij KV Mechelen begrijpen ze het nog steeds niet: "Gebeurt dit bij een topclub staan de kranten en de sociale media vol"

Op zijn persconferentie voor de match tegen Seraing wou Wouter Vrancken toch nog eens terugkomen op de overtreding op Marian Shved. De Oekraïner liep een hersenschudding en longkneuzing op na een botsing met Charleroi-doelman Nurudeen.

Er werd immers geen rode kaart en geen strafschop gegeven. “Ik heb er niets meer van gehoord. Als zoiets gebeurt bij een topclub, dan hadden de kranten en sociale media volgestaan en had het Referee Department tenminste een uitleg gegeven. Nu gebeurt er niets. Als een veldspeler met die intensiteit in duel gaat, krijgt die rood", klinkt het bij HLN.

"Nurudeen wist dat het een impact van jewelste zou zijn, en toch ging die vol door. Het is niet te verklaren. Als dit bij grotere ploegen gebeurde, dan kon de ref niet anders dan rood en penalty geven, want anders was België te klein. Absurd is het. Zeker omdat er een VAR was. Ach, verder wil ik er niet al te veel meer over kwijt. Maar ik heb er dus wel mijn idee over...”