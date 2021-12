Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 21!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Coucke. Hij pakte tegen Seraing op 0-0 uit met een viertal straffe reddingen. Daarna deed de rest van Malinwa het nodige om de drie punten te pakken. Verdediging Achterin kiezen we voor spelers die opnieuw van belang waren voor hun team op aanvallend én verdedigend vlak. Gomez (3 assists), Sousa (1 doelpunt) en Munoz (1 goal, 1 assist) droegen iets bij én pakten clean sheets voor Anderlecht, Cercle Brugge en Genk. Middenveld Op het middenveld kiezen we ook deze week voor draaischijf Mercier, goed voor twee assists bij OH Leuven. Ook Brüls was opnieuw van waarde met een assist, terwijl ook Verschaeren (2 goals, 1 assist) en Hrosovsky (1 goal, 1 assist) niet konden ontbreken. Aanval Voorin kiezen we voor Raman, belangrijk met twee doelpunten voor Anderlecht, Gano met het doelpunt van de driepunter als invaller bij Essevee en Ito met een doelpunt én een assist voor Genk. Dat levert dan onderstaand elftal op: