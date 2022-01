Nieuwe coach komt bij Club Brugge in gespreid bedje terecht: "Ze hebben zelf meermaals gezegd dat structuur het voornaamste is"

Club Brugge neemt afscheid van Philippe Clement en heeft met Alfred Schreuder al meteen een opvolger beet. Marc Degryse vindt de wissel bij blauw-zwart een goede zaak.

Voor de goede verstaander: de woorden van Marc Degryse dateren van voor de aanstelling van Alfred Schreuder als nieuwe coach van Club Brugge. Al geldt de mening van de voormalige sportief directeur van de landskampioen nog steeds als correct.

“Het vertrek van Clement hoeft geen ramp te zijn voor Club Brugge”, aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. “In het verleden hebben ze bij blauw-zwart al meermaals gezegd dat structuur het voornaamste is. Michel Preud’homme, Ivan Leko, Clement,... De nieuwe trainer komt in een gespreid bedje terecht. Het wordt vooral zaak om eigen accenten te leggen.”

Kinderen luisteren nu eenmaal beter als er een nieuwe leraar voor de klas staat

Bovendien ziet Degryse de komst van een nieuwe T1 als een voordeel. “De nieuwe coach zal een frisse wind door de kleedkamer laten waaien. Het is misschien erg om te zeggen, maar voetballers zijn als kinderen. Ik ben zelf voetballer geweest, hé. Kinderen luisteren nu eenmaal beter als er een nieuwe leraar voor de klas staat.”