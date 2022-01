Vanhaezebrouck dacht er geen moment aan om stage te annuleren: "Dat was ook zo geweest als we thuis waren"

Hein Vanhaezebrouck bereidt momenteel onder een Spaanse winterzon de tweede seizoenshelft van KAA Gent voor. Door een corona-uitbraak en een lappenmand vol geblesseerd staan er amper vijftien veldspelers en drie doelmannen op het oefenveld.

Ook wij waren verbaasd. Terwijl een pak Belgische clubs hun winterstage annuleren trekt KAA Gent met een fel uitgedunde kern wél naar Spanje. “Ik heb inderdaad gemerkt dat een pak andere clubs hun stage hebben afgelast.”

“Ik heb ervoor gekozen om de stage net wél te laten doorgaan”, legt Hein Vanhaezebrouck uit in Het Laatste Nieuws. “Ik vind dat het veiliger is dan bij ons. In Spanje hebben we een aparte verdieping in het hotel, we trainen apart en proberen interferentie te vermijden.”

Vanhaezebrouck is alvast overtuigd van zijn plan. “In België zou iedereen na de training weg zijn. Dan gaan ze naar vrienden, op restaurant,... Ik moet hier dan wel een pak spelers missen, maar dat was ook zo geweest als we thuis waren gebleven.”